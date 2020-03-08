Сурков превратил ОРДЛО в "помойку русского мира", - Гиркин

8 марта, 2020, 17:52

Бывший главарь российской террористической группировки "ДНР", военный преступник Игорь Гиркин выступил с новыми заявлениями о жизни в оккупированных районах Донбасса, а также о теперь уже бывшем помощнике президента РФ Владиславе Суркове