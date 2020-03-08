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Espreso.tvОбществоСурков превратил ОРДЛО в "помойку русского мира", - Гиркин

Сурков превратил ОРДЛО в "помойку русского мира", - Гиркин


фото: tumblr.com
Бывший главарь российской террористической группировки "ДНР", военный преступник Игорь Гиркин выступил с новыми заявлениями о жизни в оккупированных районах Донбасса, а также о теперь уже бывшем помощнике президента РФ Владиславе Суркове

Об этом со ссылкой на Информационное сопротивление передает Еспресо.TV.

На новое интервью Гиркина обратил внимание блогер Necro Mancer, который отслеживает активность российско-террористических войск.

"Гиркин: Сурков превратил захваченные территории в серую зону, помойку русского мира. Фактически, он издевался, изгалялся над населением, которое попало ему в руки, проводил психологические эксперименты", - написал автор публикации в комментарии к видео.

  • Гиркин называет себя "полковником спецслужб".
  • Зимой 2013-2014 годов он находился в статусе "паломника" в Киево-Печерской Лавре (УПЦ МП) , а весной отправился в Крым, где совместно с кадыровцами в принудительном порядке организовывал "голосование" депутатов Верховной Рады АРК об отделении от Украины, после чего отправился устраивать провокации на Донбасс.
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