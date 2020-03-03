Руис договаривается о бое с бывшим соперником Кличко
Об этом сообщил инсайдер Марк Коппинджер в twitter.
По его информации, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис вернется на ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в августе.
Американец может провести бой с 30-летним поляком Адамом Ковнацки или 38-летним Крисом Арреолой из США. Первый является приоритетным кандидатом для Руиса.
Однако для встречи с ексчемпионом мира Ковнацки необходимо победить финского боксера Роберта Хелениуса 7 марта в Нью-Йорке.
В декабре 2019 Энди Руис проиграл в реванше Джошуа и потерял титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Крис Арреола встречался с Виталием Кличко в 2009 году и проиграл украинцу из-за отказа продолжать бой в десятом раунде.
Ruiz-Kownacki would be an unbelievable slugfest. Two big guys who throw with volume and power https://t.co/YK9WELdWyd- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 3, 2020
- Напомним, 2 марта Энди Руис заявил, что после поражения от британца Энтони Джошуа вернется на ринг в августе 2020 года .
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