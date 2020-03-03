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Espreso.tvСпортРуис договаривается о бое с бывшим соперником Кличко

Руис договаривается о бое с бывшим соперником Кличко


фото: BoxingScene
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис договаривается о бое с бывшим соперником Виталия Кличко - Крисом Арреолой

Об этом сообщил инсайдер Марк Коппинджер в twitter.

По его информации, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис вернется на ринг после поражения от британца Энтони Джошуа в августе.

Американец может провести бой с 30-летним поляком Адамом Ковнацки или 38-летним Крисом Арреолой из США. Первый является приоритетным кандидатом для Руиса.

Однако для встречи с ексчемпионом мира Ковнацки необходимо победить финского боксера Роберта Хелениуса 7 марта в Нью-Йорке.

В декабре 2019 Энди Руис проиграл в реванше Джошуа и потерял титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Крис Арреола встречался с Виталием Кличко в 2009 году и проиграл украинцу из-за отказа продолжать бой в десятом раунде.

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