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Espreso.tvКрым - это УкраинаС оккупированного Крыма запустили электричку в Краснодарский край

С оккупированного Крыма запустили электричку в Краснодарский край


фото: Getty Images
С оккупированного россиянами Крыма в Краснодарский край начала курсировать электричка

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

"Пригородное" железнодорожное сообщение запустили из Керчи в город Анапа, что в Краснодарском крае.

Перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания". Время в пути до конечной станции составляет 2 часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы - 439 рублей.

В расписании компании-перевозчика - по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три - в пятницу и выходные дни.

  • Напомним, 23 декабря 2019 г. состоялась церемония запуска пассажирского сообщения по железной дороге из России в оккупированный Крым, на открытие которой приехал Владимир Путин.
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