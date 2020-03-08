С оккупированного Крыма запустили электричку в Краснодарский край

8 марта, 2020, 12:28

С оккупированного россиянами Крыма в Краснодарский край начала курсировать электричка

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

"Пригородное" железнодорожное сообщение запустили из Керчи в город Анапа, что в Краснодарском крае.

Перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания". Время в пути до конечной станции составляет 2 часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы - 439 рублей.

В расписании компании-перевозчика - по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три - в пятницу и выходные дни.