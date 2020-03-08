Премьер Чехии призвал запретить итальянцам путешествовать по Европе
Об этом сообщает DW.
"Италии следует запретить своим гражданам ездить в другие страны Европы", - сказал Бабиш по чешскому телевидению в воскресенье, 8 марта.
В Чехии пока подтверждено 26 случаев заражения коронавируса. Большинство инфицированных - лица, которые или вернулись из Италии, или контактировали с теми, кто посетил эту страну.
Между тем правительство Италии на фоне распространения SARS-CoV-2 готовит серьезные ограничения на передвижение в целом ряде областей, в том числе в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. Въезд в эти области и выезд из них будет возможен только "по серьезным и неотложным причинам", в том числе по работе или по семейным обстоятельствам.
Там же будут закрыты все учебные заведения, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.
- Напомним, 8 марта из-за вспышки коронавируса в Италии был введен карантин в 23 провинциях.
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