Папа Римский впервые выступал с воскресной проповедью по видеотрансляции

8 марта, 2020, 17:31

Из-за вспышки в Италии коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта 2020 года прочитал воскресную молитву Angelus ( "Ангел Господень") с помощью видеомоста

Об этом говорится в сообщении Святого престола, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.

Обычно понтифик читает молитву с балкона на площади Святого Петра, однако на этот раз он остался в своей резиденции в Ватикане.