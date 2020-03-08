Папа Римский впервые выступал с воскресной проповедью по видеотрансляции
8 марта, 2020, 17:31
Из-за вспышки в Италии коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта 2020 года прочитал воскресную молитву Angelus ( "Ангел Господень") с помощью видеомоста
Об этом говорится в сообщении Святого престола, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.
Обычно понтифик читает молитву с балкона на площади Святого Петра, однако на этот раз он остался в своей резиденции в Ватикане.
- Напомним, Папа Римский заболел после контакта с прихожанами в респираторных масках.
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