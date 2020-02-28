 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПапа Римский отменил ряд официальных мероприятий из-за "легкого недомогания"

Папа Римский отменил ряд официальных мероприятий из-за "легкого недомогания"


фото: reuters
Папа Франциск второй день подряд отменяет ряд мероприятий из-за недомогания

Об этом заявил директор пресбюро Апостольского Престола Маттео Бруни, сообщает AFP .

Как отмечается, Папа Франциск отложил свои официальные встречи, запланированные на пятницу и остался работать дистанционно из резиденции. В Ватикане сообщили на следующий день после отмены запланированной мессы о "легкое недомогание".

По словам Бруни, в пятницу Папа Римский отслужил утреннюю мессу, поздравив конце ее участников. Однако он отменил все мероприятия, кроме встреч в своей резиденции.

В то же время в Ватикане не назвали причину недомогания Папы.

Ранее в СМИ появились снимки, как Папа Франциск чихает и кашляет.

Агентство АР писало, что в четверг Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима после недавней встречи с прихожанами.

Во время богослужения в среду, 26 февраля, Франциск решил пожать руки верующим и поцеловал ребенка.

Решение об отмене ряда мероприятий второй день подряд было принято на фоне вспышки коронавируса в Италии, где зафиксировано уже 17 смертей и 650 случаев заболевания от него.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать