Папа Римский отменил ряд официальных мероприятий из-за "легкого недомогания"
Об этом заявил директор пресбюро Апостольского Престола Маттео Бруни, сообщает AFP .
Как отмечается, Папа Франциск отложил свои официальные встречи, запланированные на пятницу и остался работать дистанционно из резиденции. В Ватикане сообщили на следующий день после отмены запланированной мессы о "легкое недомогание".
По словам Бруни, в пятницу Папа Римский отслужил утреннюю мессу, поздравив конце ее участников. Однако он отменил все мероприятия, кроме встреч в своей резиденции.
В то же время в Ватикане не назвали причину недомогания Папы.
Ранее в СМИ появились снимки, как Папа Франциск чихает и кашляет.
Агентство АР писало, что в четверг Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима после недавней встречи с прихожанами.
Во время богослужения в среду, 26 февраля, Франциск решил пожать руки верующим и поцеловал ребенка.
Решение об отмене ряда мероприятий второй день подряд было принято на фоне вспышки коронавируса в Италии, где зафиксировано уже 17 смертей и 650 случаев заболевания от него.
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