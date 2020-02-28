Папа Римский отменил ряд официальных мероприятий из-за "легкого недомогания"

28 февраля, 2020, 13:29

Папа Франциск второй день подряд отменяет ряд мероприятий из-за недомогания

Об этом заявил директор пресбюро Апостольского Престола Маттео Бруни, сообщает AFP .

Как отмечается, Папа Франциск отложил свои официальные встречи, запланированные на пятницу и остался работать дистанционно из резиденции. В Ватикане сообщили на следующий день после отмены запланированной мессы о "легкое недомогание".

По словам Бруни, в пятницу Папа Римский отслужил утреннюю мессу, поздравив конце ее участников. Однако он отменил все мероприятия, кроме встреч в своей резиденции.

В то же время в Ватикане не назвали причину недомогания Папы.

Ранее в СМИ появились снимки, как Папа Франциск чихает и кашляет.

Агентство АР писало, что в четверг Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима после недавней встречи с прихожанами.

Во время богослужения в среду, 26 февраля, Франциск решил пожать руки верующим и поцеловал ребенка.

Решение об отмене ряда мероприятий второй день подряд было принято на фоне вспышки коронавируса в Италии, где зафиксировано уже 17 смертей и 650 случаев заболевания от него.