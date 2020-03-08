Минздрав не зафиксировал в Украине новых случаев заражения коронавирусом
8 марта, 2020, 13:13
Министерство здравоохранения не зафиксировало в Украине новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт МОЗ.
"По состоянию на утро 8 марта в вирусологической референс лаборатории ЦОС исследовано 20 доставленных образцов материалов, в том числе 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных, положительных на COVID-19 не обнаружено. В течение дня 7 марта в Центр поступило 1 сообщение о подозрении на COVID-19 в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.
Всего с начала 2020 года до Центра поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.
- 8 марта стало известно, что на борту самолета, в котором из Милана в Кишинев прилетела больная коронавирусом женщина, находились граждане Украины.
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