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Espreso.tvОбществоМинздрав не зафиксировал в Украине новых случаев заражения коронавирусом

Минздрав не зафиксировал в Украине новых случаев заражения коронавирусом


фото: Укрінформ
Министерство здравоохранения не зафиксировало в Украине новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт МОЗ.

"По состоянию на утро 8 марта в вирусологической референс лаборатории ЦОС исследовано 20 доставленных образцов материалов, в том числе 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных, положительных на COVID-19 не обнаружено. В течение дня 7 марта в Центр поступило 1 сообщение о подозрении на COVID-19 в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2020 года до Центра поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.

  • 8 марта стало известно, что на борту самолета, в котором из Милана в Кишинев прилетела больная коронавирусом женщина, находились граждане Украины.

 

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