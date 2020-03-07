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Espreso.tvОбществоВсемирный Конгресс Украинцев призвал власти Зеленского не идти путем политически мотивированного правосудия

Всемирный Конгресс Украинцев призвал власти Зеленского не идти путем политически мотивированного правосудия

Павел Грод
Всемирный Конгресс Украинцев призывает президента Зеленского и вновь избранное правительство избегать политически мотивированного правосудия, придерживаться принципов верховенства права, курса реформ и евроатлантического направления

Об этом говорится в заявлении ВКУ, обнародованном пресс-службой организации, передает Еспресо.TV .

"Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если его политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы", - отмечается в обращении.

"Чрезвычайно важно, чтобы выбранные и предназначены государственные деятели продолжали положительный курс реформ, придерживаясь верховенства права, уважая права человека и избегая политически мотивированного правосудия", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

В заявлении отмечается, что Всемирный Конгресс Украинцев прилагает все усилия для усиления Украины как успешной, демократической, европейской страны.

"Мы стоим с народом Украины, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет в ходе продолжающейся российской военной, политической и экономической агрессии. Мировой Конгресс Украинцев продолжит следить за деятельностью политических лидеров, чтобы убедиться в соблюдении принципа верховенства права и в дальнейшей успешной реализации евроатлантического вектора развития Украины ", - добавили в ВКУ.

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