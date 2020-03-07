Всемирный Конгресс Украинцев призвал власти Зеленского не идти путем политически мотивированного правосудия

7 марта, 2020, 10:50

Всемирный Конгресс Украинцев призывает президента Зеленского и вновь избранное правительство избегать политически мотивированного правосудия, придерживаться принципов верховенства права, курса реформ и евроатлантического направления

Об этом говорится в заявлении ВКУ, обнародованном пресс-службой организации, передает Еспресо.TV .

"Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если его политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы", - отмечается в обращении.

"Чрезвычайно важно, чтобы выбранные и предназначены государственные деятели продолжали положительный курс реформ, придерживаясь верховенства права, уважая права человека и избегая политически мотивированного правосудия", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

В заявлении отмечается, что Всемирный Конгресс Украинцев прилагает все усилия для усиления Украины как успешной, демократической, европейской страны.

"Мы стоим с народом Украины, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет в ходе продолжающейся российской военной, политической и экономической агрессии. Мировой Конгресс Украинцев продолжит следить за деятельностью политических лидеров, чтобы убедиться в соблюдении принципа верховенства права и в дальнейшей успешной реализации евроатлантического вектора развития Украины ", - добавили в ВКУ.