Всемирный Конгресс Украинцев призвал власти Зеленского не идти путем политически мотивированного правосудия
Об этом говорится в заявлении ВКУ, обнародованном пресс-службой организации, передает Еспресо.TV .
"Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если его политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы", - отмечается в обращении.
"Чрезвычайно важно, чтобы выбранные и предназначены государственные деятели продолжали положительный курс реформ, придерживаясь верховенства права, уважая права человека и избегая политически мотивированного правосудия", - заявил президент ВКУ Павел Грод.
В заявлении отмечается, что Всемирный Конгресс Украинцев прилагает все усилия для усиления Украины как успешной, демократической, европейской страны.
"Мы стоим с народом Украины, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет в ходе продолжающейся российской военной, политической и экономической агрессии. Мировой Конгресс Украинцев продолжит следить за деятельностью политических лидеров, чтобы убедиться в соблюдении принципа верховенства права и в дальнейшей успешной реализации евроатлантического вектора развития Украины ", - добавили в ВКУ.
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