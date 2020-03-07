В одесском соборе Рождества Христова священник бросился бить прихожан ПЦУ, - СМИ

7 марта, 2020, 08:37

У кафедральном соборе Рождества Христова, что на улице Пастера в Одессе, священник Виталий Сеник, который не перешел в Православную церковь Украины (ПЦУ), а остался вместе с Филаретом, вместе со своей женой устроил драку

Об этом со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии ПЦУ рассказывает газета Думська.net, передает Еспресо.TV .

Как отмечают в ПЦУ, между этой религиозной организацией и Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника - в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.

"Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, - рассказывает представитель ПЦУ. - Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и давай ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил ему по лицу, после чего началась потасовка. Мы вызвали полицию и написали заявления ".

Факт написания трех заявлений от пострадавших журналистам подтвердили в Портофранковское отделения полиции города Одессы.

Правоохранители квалифицировали событие по части 1 ст. 125 УК Украины - "умышленное легкое телесное повреждение".

Назначена судебно-медицинскую экспертиза.