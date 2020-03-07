В одесском соборе Рождества Христова священник бросился бить прихожан ПЦУ, - СМИ
Об этом со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии ПЦУ рассказывает газета Думська.net, передает Еспресо.TV .
Как отмечают в ПЦУ, между этой религиозной организацией и Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника - в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.
"Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, - рассказывает представитель ПЦУ. - Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и давай ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил ему по лицу, после чего началась потасовка. Мы вызвали полицию и написали заявления ".
Факт написания трех заявлений от пострадавших журналистам подтвердили в Портофранковское отделения полиции города Одессы.
Правоохранители квалифицировали событие по части 1 ст. 125 УК Украины - "умышленное легкое телесное повреждение".
Назначена судебно-медицинскую экспертиза.
- В ПЦУ отмечают, что священник Сеник является "отлученным от церкви". Сейчас он поддерживает церковную группу Филарета, который пытается возродить Киевский патриархат.
- Противостояние по поводу того, кто именно должен проводить богослужения в соборе продолжается уже более года - с февраля 2019-го.
- Виталий Сеник является отцом депутата Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" Романа Сеника.
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