США дополнительно выделят Украине $ 125 млн военной помощи
Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Европейская правда" .
Членам Конгресса США неофициально сообщили о планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере $ 125 млн., в том числе боевые патрульные катера.
Председателя и высокопоставленные члены соответствующих комитетов Конгресса смогут рассмотреть пакет помощи официальному сообщению Конгресса. Это первая половина с $ 250 млн помощи Украине в сфере безопасности, которые выделил Конгресс.
Новый пакет помощи охватывает противоартиллерийской радары и боевые патрульные катера Mark VI, последние из которых особенно важны с учетом напряженности между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.
"Согласно нашей политикой Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированы пакеты помощи в сфере безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса", - сказала представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.
Инициатива по безопасности Украины оказалась в центре внимания после того, как администрация Дональда Трампа заморозила военную помощь Украине как элемент давления на Киев с целью преследования политического оппонента американского президента.
Попытки Трампа надавить на Украину, чтобы расследовать дело Хантера Байдена и Джо Байдена, его потенциального политического соперника, были в центре процесса импичмента.
Беспартийный наблюдательный совет Конгресса (управление правительственной отчетности) провел аудит, в ходе которого было установлено, что администрация Трампа нарушила закон, когда в прошлом году отказала в помощи Украине в сфере безопасности.
- 6 февраля стало известно, что в июле 2019 года за несколько дней до скандального телефонного разговора президентов США и Украины американские чиновники работали над ускорением поставки новой партии противотанковых ракет Javelin для украинской армии.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-