США дополнительно выделят Украине $ 125 млн военной помощи

7 марта, 2020, 15:14

Пентагон планирует дополнительно выделить Украине $ 125 млн военной помощи

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Европейская правда" .

Членам Конгресса США неофициально сообщили о планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере $ 125 млн., в том числе боевые патрульные катера.

Председателя и высокопоставленные члены соответствующих комитетов Конгресса смогут рассмотреть пакет помощи официальному сообщению Конгресса. Это первая половина с $ 250 млн помощи Украине в сфере безопасности, которые выделил Конгресс.

Новый пакет помощи охватывает противоартиллерийской радары и боевые патрульные катера Mark VI, последние из которых особенно важны с учетом напряженности между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.

"Согласно нашей политикой Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированы пакеты помощи в сфере безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса", - сказала представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.

Инициатива по безопасности Украины оказалась в центре внимания после того, как администрация Дональда Трампа заморозила военную помощь Украине как элемент давления на Киев с целью преследования политического оппонента американского президента.

Попытки Трампа надавить на Украину, чтобы расследовать дело Хантера Байдена и Джо Байдена, его потенциального политического соперника, были в центре процесса импичмента.

Беспартийный наблюдательный совет Конгресса (управление правительственной отчетности) провел аудит, в ходе которого было установлено, что администрация Трампа нарушила закон, когда в прошлом году отказала в помощи Украине в сфере безопасности.