Пентагон готовил партию Javelin для Украины, когда Трамп вдруг заблокировал помощь, - СМИ

6 февраля, 2020, 15:52

В июле 2019 года, за несколько дней до скандального телефонного разговора президентов США и Украины, американские чиновники работали над ускорением поставки новой партии противотанковых ракет Javelin для украинской армии

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на переписку чиновников Пентагона и на внутренние документы ведомства.

Отмечается, что чиновники Пентагона были шокированы, когда узнали о прекращении выделения военной помощи США Украине. В Минобороны США были сильно обеспокоены задержкой по приказу Отдела по вопросам управления и бюджета. Чиновники обсуждали, что выделение помощи Украине попало под большой риск и сомневались в законности остановки.

Один из чиновников Пентагона написал имейл министру обороны США Марку Эсперо и выразил свою обеспокоенность по поводу взглядов Трампа. Чиновники Пентагона надеялись, что Эспер убедит Трампа отказаться от прекращения выделения помощи Украине.

Телеканал пишет, что на всех документах, которые есть в их распоряжении, нет грифа "секретно". Среди электронных писем, был имейл от 15 июля чиновницы Пентагона Лауры Купер директору Управления военного сотрудничества Минобороны США Чарльзу Хуперу, где она просила помощь ускорить передачу Украине Javelin. Через три дня план изменили.

Во время межведомственной встречи в Комитете координации политики Отдел по вопросам управления и бюджета объявил о прекращении выделения Украине 115 млн долларов военной помощи. В ведомстве ждали распоряжений, остается ли помощь для Украины приоритетом администрации Трампа.

Впоследствии чиновники говорили о возможном блокировании всех фондов для помощи в сфере безопасности. Но кроме Украины ни одной другой стране помощь не заморозили. В то же время Государственному департаменту и Министерству обороны США сообщили о решении Трампа заморозить почти 400 млн долларов помощи для Украины.

Ранее члены Сената США проголосовали против объявления импичмента президенту Трампу.

Обвинения в злоупотреблении властью поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец, а с обвинением в препятствовании расследованию Конгресса согласились все демократы и ни один республиканец.