"Ворскла" победила и опередила "Олимпик" в УПЛ
7 марта, 2020, 16:28
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле победила "Олимпик" и вышла на девятое место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победу команде Юрия Максимова на 63-й минуте принес Владислав Кулач, который реализовал пенальти.
"Ворскла" победила "Олимпик" 1:0, набрала 20 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. "Олимпик" имеет 18 пунктов и идет 11-м.
Чемпионат Украины
22-й тур
7 марта
"Ворскла" - "Олимпик" 1:0
Гол: Кулач, 63 (пен.)
- Напомним, 7 марта в 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в Чернигове победила "Зарю" .
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