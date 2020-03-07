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Espreso.tvСпорт"Ворскла" победила и опередила "Олимпик" в УПЛ

"Ворскла" победила и опередила "Олимпик" в УПЛ


фото: vorskla.com.ua
В 22-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на своем поле победила "Олимпик" и вышла на девятое место

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победу команде Юрия Максимова на 63-й минуте принес Владислав Кулач, который реализовал пенальти.

"Ворскла" победила "Олимпик" 1:0, набрала 20 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице. "Олимпик" имеет 18 пунктов и идет 11-м.

Чемпионат Украины

22-й тур

7 марта

"Ворскла" - "Олимпик" 1:0

Гол: Кулач, 63 (пен.)

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