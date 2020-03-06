"Продолжаем активную работу для начала программы", - новый министр финансов провел первую встречу с представителем МВФ
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Известно, что во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.
"В рамках конструктивного диалога была отмечена важность дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ", - говорится в сообщении.
Уманский отметил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.
"Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.
Игорь Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководства Правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
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