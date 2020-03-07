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Espreso.tvОбществоНе подстраивались под олигархов и рейтинги: Гончарук записал видеообращение перед отлетом из Украины

Не подстраивались под олигархов и рейтинги: Гончарук записал видеообращение перед отлетом из Украины


фото: Укрінформ
Бывший премьер-министр Алексей Гончарук обнародовал видеообращение перед отлетом из Украины в Португалию

Видео Гончарук выложил на своем канале в Telegram.

"Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", - сказал Гончарук.

По его словам, за полгода его команда создала фундамент реформ и изменений.

"Но многое мы просто не успели", - отметил бывший премьер.

"Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу", - заявил Гончарук.

Позже Гончарука заметили в аэропорту "Киев", когда он садился в самолет авиакомпании Wizz Air.

Экс-премьер направился в Лиссабон. Пока неизвестно, с какой целью Гончарук вылетел в Португалию.

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