Не подстраивались под олигархов и рейтинги: Гончарук записал видеообращение перед отлетом из Украины
Видео Гончарук выложил на своем канале в Telegram.
"Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", - сказал Гончарук.
По его словам, за полгода его команда создала фундамент реформ и изменений.
"Но многое мы просто не успели", - отметил бывший премьер.
"Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу", - заявил Гончарук.
Позже Гончарука заметили в аэропорту "Киев", когда он садился в самолет авиакомпании Wizz Air.
Экс-премьер направился в Лиссабон. Пока неизвестно, с какой целью Гончарук вылетел в Португалию.
- Напомним, 4 марта Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об освобождении от должности.
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