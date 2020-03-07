Население Киевской Руси говорило на староукраинском языке, - историк

7 марта, 2020, 14:59

В Киевском государстве, в Украине-Руси, кроме письменного церковнославянского языка, был разговорный язык, приближенный к современному украинскому языку. К тому же, уже тогда использовали украинское "построение" слов, и князь Володимир никогда не был "князем Владимиром"

Об особенностях украинского языка княжеских времен рассказал доктор исторических наук, заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко, который исследует граффити Софийского собора в Киеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.

"Этот язык мы называем староукраинским. В частности, наш филолог Виктор Моисеенко, исследователь Реймского Евангелия, обнаружил: автор Евангелия переписал имеющийся текст, воссоздав особенности церковнославянского языка в украинской редакции. Некоторые отрывки он писал так, как слышал, некоторые исправлял, если видел , что неправильную букву написал, исправляя ее по канону церковнославянского языка", - объясняет ученый.

Реймское Евангелие - церковно-славянская пергаментная рукопись XI и XIV веков. Слева текст написан кириллицей, а справа - глаголицей. Кириллическая часть написана около середины XI века (вероятно, в киевском скриптории при Софийском соборе)

По словам Кориненко, в языковых особенностях Реймского Евангелия - "ближайшие аналогии с древнейшими граффити Софийского собора в Киеве".

"Немалое количество украинизмов фиксируется в XI-XII веке: мы проводили подготовку к печати надписей на хорах Софийского собора и, например, там есть надпись XII века "соромно бути", также есть упоминания про "князя Володимира" - и, кстати, на наших граффити он никогда не был "князем Владимиром". А уголовные дела и торговые споры рассматривались "на суді", а не "на суде".

В надписи о похоронах князя Ярослава написано: "У 6562-ге (1054 році) місяця лютого 20-го успіння царя нашого в неділю у тиждень мученика Феодора". То есть, "успіння", а не "успения", - добавляет историк.

"На основании совокупности результатов исследований и изучения письменных памятников мы можем уверенно сказать: в среде населения Киевского государства разговорным языком был тот, который можно назвать староукраинским, как его филологи называют", - отмечает Корниенко.

Что же касается сформировавшегося на основе моравского и болгарского "универсального" церковнославянского языка, то, по словам ученого, постепенно втягивал в себя элементы разговорной речи, и "на XIV века растворился в разговорном украинском".