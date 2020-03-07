Население Киевской Руси говорило на староукраинском языке, - историк
Об особенностях украинского языка княжеских времен рассказал доктор исторических наук, заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко, который исследует граффити Софийского собора в Киеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.
"Этот язык мы называем староукраинским. В частности, наш филолог Виктор Моисеенко, исследователь Реймского Евангелия, обнаружил: автор Евангелия переписал имеющийся текст, воссоздав особенности церковнославянского языка в украинской редакции. Некоторые отрывки он писал так, как слышал, некоторые исправлял, если видел , что неправильную букву написал, исправляя ее по канону церковнославянского языка", - объясняет ученый.
Реймское Евангелие - церковно-славянская пергаментная рукопись XI и XIV веков. Слева текст написан кириллицей, а справа - глаголицей. Кириллическая часть написана около середины XI века (вероятно, в киевском скриптории при Софийском соборе)
По словам Кориненко, в языковых особенностях Реймского Евангелия - "ближайшие аналогии с древнейшими граффити Софийского собора в Киеве".
"Немалое количество украинизмов фиксируется в XI-XII веке: мы проводили подготовку к печати надписей на хорах Софийского собора и, например, там есть надпись XII века "соромно бути", также есть упоминания про "князя Володимира" - и, кстати, на наших граффити он никогда не был "князем Владимиром". А уголовные дела и торговые споры рассматривались "на суді", а не "на суде".
В надписи о похоронах князя Ярослава написано: "У 6562-ге (1054 році) місяця лютого 20-го успіння царя нашого в неділю у тиждень мученика Феодора". То есть, "успіння", а не "успения", - добавляет историк.
"На основании совокупности результатов исследований и изучения письменных памятников мы можем уверенно сказать: в среде населения Киевского государства разговорным языком был тот, который можно назвать староукраинским, как его филологи называют", - отмечает Корниенко.
Что же касается сформировавшегося на основе моравского и болгарского "универсального" церковнославянского языка, то, по словам ученого, постепенно втягивал в себя элементы разговорной речи, и "на XIV века растворился в разговорном украинском".
- Напомним, на стене церкви Спаса на Берестове, что на киевском Печерске, обнаружен Тризуб .
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