 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа стене церкви Спаса на Берестове обнаружен Тризуб

На стене церкви Спаса на Берестове обнаружен Тризуб

Украинский историк Александр Алферов заметил интересную кладку плинфы отреставрированной церкви Спаса на Берестове, что на Печерске в Киеве

На очень видном месте, на высоте, строители ломают симметрию и выкладывают из кирпича странные орнаменты. Он убежден, что это попытка изобразить древнеукраинский княжеский знак Тризуб, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube исследователя.

Этой находке Алферов посвятил отдельное видео.

В ответ на вопрос, почему этого раньше не замечали другие специалисты и экскурсоводы, поставленный в комментариях к сюжету, историк ответил:

"Ни разу об этом не читал и не слышал от корифеев-гидов. На такие вещи не обращают внимания вообще. Люди путешествуют с опущенными головами".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

12 января, 2020 воскресенье

11 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать