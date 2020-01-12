На стене церкви Спаса на Берестове обнаружен Тризуб
12 января, 2020, 14:51
Украинский историк Александр Алферов заметил интересную кладку плинфы отреставрированной церкви Спаса на Берестове, что на Печерске в Киеве
На очень видном месте, на высоте, строители ломают симметрию и выкладывают из кирпича странные орнаменты. Он убежден, что это попытка изобразить древнеукраинский княжеский знак Тризуб, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube исследователя.
Этой находке Алферов посвятил отдельное видео.
В ответ на вопрос, почему этого раньше не замечали другие специалисты и экскурсоводы, поставленный в комментариях к сюжету, историк ответил:
"Ни разу об этом не читал и не слышал от корифеев-гидов. На такие вещи не обращают внимания вообще. Люди путешествуют с опущенными головами".
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