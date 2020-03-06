За пол дня до отставки правительства - бегали и искали, кого назначить, - депутат от "Голоса"

6 марта, 2020, 21:52

Об этом она сказала в эфире программы "Дебаты", передает Еспресо.TV.

"Мне до конца не понятно, почему отставили правительство Гончарука. Хорошо, что начаты реформы в экономике, в образовании, в других сферах - и поэтому мы правительство отставляем, определяем новое. И это новое правительство будет продолжать то, что делало предыдущее. Правда есть некоторые осложнения - оно должно работать без министра экономики, без министра энергетики, без министра образования. Учитывая такой принцип формирования правительства, мне очень трудно говорить об эффективности его деятельности. Давайте честно скажем, что за пол дня до отставки правительства - бегали и искали, кого назначить ", - сказала Совсун.