 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыборы в Израиле: партия Нетаньяху требует пересчета голосов

Выборы в Израиле: партия Нетаньяху требует пересчета голосов


фото: reuters
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху требует пересчета голосов на парламентских выборах

Об этом пишет The Times of Israel .

Сообщается, что "Ликуд" подаст петицию в Верховный суд с требованием разрешить провести пересчет на всех избирательных участков. В своем заявлении партия указывает, что хочет исправить "ошибки в записях и фиксации результатов". При этом "Ликуд" ничем конкретным не аргументирует свои требования, однако настаивает на пересчете до обнародования официальных результатов выборов.

При этом израильская ЦИК уже выступила с заявлением о том, что партия Нетаньяху пытается подорвать авторитет избирательной комиссии.

Сегодня ЦИК обработала 100% бюллетеней, однако официальные результаты выборов объявят на следующей неделе. По предварительным результатам, правый блок с "Ликудом" занимает 58 мест в Кнессете из 120 и Нетаньяху снова не хватает мандатов для формирования правительства большинства.

Кроме того, до сих пор продолжается проверка шести избирательных участков, на которых фиксировались нарушения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать