Выборы в Израиле: партия Нетаньяху требует пересчета голосов
Об этом пишет The Times of Israel .
Сообщается, что "Ликуд" подаст петицию в Верховный суд с требованием разрешить провести пересчет на всех избирательных участков. В своем заявлении партия указывает, что хочет исправить "ошибки в записях и фиксации результатов". При этом "Ликуд" ничем конкретным не аргументирует свои требования, однако настаивает на пересчете до обнародования официальных результатов выборов.
При этом израильская ЦИК уже выступила с заявлением о том, что партия Нетаньяху пытается подорвать авторитет избирательной комиссии.
Сегодня ЦИК обработала 100% бюллетеней, однако официальные результаты выборов объявят на следующей неделе. По предварительным результатам, правый блок с "Ликудом" занимает 58 мест в Кнессете из 120 и Нетаньяху снова не хватает мандатов для формирования правительства большинства.
Кроме того, до сих пор продолжается проверка шести избирательных участков, на которых фиксировались нарушения.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-