Нетаньяху побеждает на досрочных выборах в Израиле, - экзит-полы
2 марта, 2020, 22:53
В 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в парламент 23-го созыва
Об этом сообщает Newsru.co.il .
Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных тремя главными телеканалами Израиля.
Их результаты свидетельствуют о том, что на этих досрочных выборах право-религиозный блок набирает 60 мандатов, что делает реальным создание коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху.
Для создания коалиции в Израиле необходимо получить поддержку 61 депутата из 120.
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