Нетаньяху побеждает на досрочных выборах в Израиле, - экзит-полы

2 марта, 2020, 22:53

В 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в парламент 23-го созыва

Об этом сообщает Newsru.co.il .

Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных тремя главными телеканалами Израиля.

Их результаты свидетельствуют о том, что на этих досрочных выборах право-религиозный блок набирает 60 мандатов, что делает реальным создание коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху.

Для создания коалиции в Израиле необходимо получить поддержку 61 депутата из 120.