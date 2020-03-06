В Минсоцполитики ищут пути для повышения пенсий
6 марта, 2020, 16:10
Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что повышение уровня пенсионного обеспечения сегодня является первоочередной задачей ведомства
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Лазебной, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, - проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.
"Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых перестраивалась экономика нашей страны", - отметила министр.
Сообщается, что Лазебная поручила сотрудникам министерства срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.
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Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что индексацию пенсий в Украине проведут в сентябре .
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