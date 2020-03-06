В Минсоцполитики ищут пути для повышения пенсий

6 марта, 2020, 16:10

Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что повышение уровня пенсионного обеспечения сегодня является первоочередной задачей ведомства

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Лазебной, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, - проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

"Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых перестраивалась экономика нашей страны", - отметила министр.

Сообщается, что Лазебная поручила сотрудникам министерства срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.