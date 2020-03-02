Индексацию пенсий в Украине проведут в сентябре, - Минсоцполитики

2 марта, 2020, 17:07

Кабинет министров Украины собирается провести индексацию пенсий в сентябре 2020 года. Предварительно индексация была запланирована на начало марта, однако правительство ее не согласовало

Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, в этом году правительство проведет индексацию пенсий, после чего их размер вырастет.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц", - отметила министр.

Она добавила, что индексации запланирована и на последующие годы.

Кроме того, согласно новой стратегии повышения пенсий дополнительный рост выплат будет осуществляться в несколько этапов:

2020 год - пенсионеры в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц);

дальше - от 78 лет;

через год - от 75 и так далее.

А если парламент поддержит законопроект №2494, то уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать помощь на уход. Ожидается, что эту помощь в размере 670 гривен ежемесячно будут получать 100 тыс. пенсионеров.

Отметим, с 1 марта 2020 года многим украинским пенсионерам должны повысить пенсии - автоматически проиндексировать эти выплаты. Сумма повышения рассчитывается по следующей формуле: 50% показателя инфляции 2019 (4,2% - то есть половина составит около 2,1%) + 50% роста средней зарплаты за прошлый год (почти на 19% - то есть половина составит около 8,5 %). Итак, в сумме пенсии должны вырасти примерно на 11%

Впрочем Пенсионный фонд Украины еще не получал распоряжений правительства об автоматическом повышении пенсионных выплат.