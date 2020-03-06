В Египте коронавирусом заразились 12 работников круизного лайнера на Ниле
Об этом сообщает Ahram Online.
Таким образом, общее количество инфицированных в Египте возросло до 15.
Коронавирусную инфекцию диагностировали у 12 работников туристического судна, направлявшегося по Нилу из Асуана в Луксор, говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Египта и Всемирной организации здравоохранения.
Согласно сообщению, на круизном судне путешествовал тайваньско-американский турист, у которого по возвращении домой обнаружили коронавирус.
В МЗ Египта заявили, что всех, кто контактировал с туристом в течение последних 14 дней, обследовали, и у них не обнаружили никаких симптомов.
В заявлении не уточняется, сколько пассажиров было в круизе и их национальность.
Египетских рабочих, у которых подтвердили коронавирус, изолировали. Людей, которые могли контактировать с ними, отправили на карантин на 14 дней для наблюдения за состоянием их здоровья.
- Напомним, что количество людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило 100 000 человек.
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