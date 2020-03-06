В Египте коронавирусом заразились 12 работников круизного лайнера на Ниле

6 марта, 2020, 16:52

В Египте на круизном лайнере зарегистрировали 12 случаев заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает Ahram Online.

Таким образом, общее количество инфицированных в Египте возросло до 15.

Коронавирусную инфекцию диагностировали у 12 работников туристического судна, направлявшегося по Нилу из Асуана в Луксор, говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Египта и Всемирной организации здравоохранения.

Согласно сообщению, на круизном судне путешествовал тайваньско-американский турист, у которого по возвращении домой обнаружили коронавирус.

В МЗ Египта заявили, что всех, кто контактировал с туристом в течение последних 14 дней, обследовали, и у них не обнаружили никаких симптомов.

В заявлении не уточняется, сколько пассажиров было в круизе и их национальность.

Египетских рабочих, у которых подтвердили коронавирус, изолировали. Людей, которые могли контактировать с ними, отправили на карантин на 14 дней для наблюдения за состоянием их здоровья.