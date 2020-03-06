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Espreso.tvОбществоТрамп одобрил выделение $ 8 млрд на борьбу с коронавирусом

Трамп одобрил выделение $ 8 млрд на борьбу с коронавирусом


фото: reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о выделении на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов

Об этом сообщает CNBC .

Такие быстрые действия Конгресса США подчеркнули, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса.

Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения с целью расширения доступа к медицинским услугам для пожилых людей.

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