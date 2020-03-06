"Дела Майдана": ГБР сообщило о подозрении двум бывшим судьям
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что бывшие судьи - сейчас адвокаты, 25-26 января 2014 совершили противоправные действия в отношении 17 человек. Гражданам было незаконно ограничено личную свободу основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков, для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
В случае доказательства вины, бывшим судьям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- Государственное бюро расследований планирует ежемесячно устраивать встречи с представителями общественных организаций "Родина Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан - 18.02" для отчета по "делам Майдана".
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