"Дела Майдана": ГБР сообщило о подозрении двум бывшим судьям

6 марта, 2020, 17:18

Государственное бюро расследований в пятницу, 6 марта, сообщило о подозрении двум бывшим судьям Сосновского районного суда Черкасс, которые в январе 2014 года незаконно взяли под стражу участников Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что бывшие судьи - сейчас адвокаты, 25-26 января 2014 совершили противоправные действия в отношении 17 человек. Гражданам было незаконно ограничено личную свободу основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков, для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

В случае доказательства вины, бывшим судьям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.