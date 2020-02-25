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Espreso.tvОбществоДела Майдана: Венедиктова обещает отчитываться ежемесячно перед семьями Небесной Сотни

Дела Майдана: Венедиктова обещает отчитываться ежемесячно перед семьями Небесной Сотни


фото: ДБР
Государственное бюро расследований планирует ежемесячно устраивать встречи с представителями общественных организаций "Семья Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан - 18.02".

Об этом сообщила вр.и.о директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, передает пресс-служба.

Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана". Венедиктова сообщила семьям Героев Небесной Сотни и их представителям о ходе их расследования.

"Наши следователи уже направили в суд два "дела Майдана" - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, незаконно задерживавшего участников митингов. Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега", - сказала она.

Руководительница ГБР пообещала, что такие отчетные встречи будут ежемесячными. А для постоянной коммуникации с органом представители потерпевших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера.

"Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - подытожила Венедиктова.

  • 19 февраля Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому спецназовцы "Омеги" Владимиру Косенко в виде домашнего ареста и обязал носить электронным браслетом.
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