Дела Майдана: Венедиктова обещает отчитываться ежемесячно перед семьями Небесной Сотни
Об этом сообщила вр.и.о директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, передает пресс-служба.
Сейчас в ГБР 49 уголовных производств по "делам Майдана". Венедиктова сообщила семьям Героев Небесной Сотни и их представителям о ходе их расследования.
"Наши следователи уже направили в суд два "дела Майдана" - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, незаконно задерживавшего участников митингов. Сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега", - сказала она.
Руководительница ГБР пообещала, что такие отчетные встречи будут ежемесячными. А для постоянной коммуникации с органом представители потерпевших и раненых делегировали Юрия Аксенина и Павла Кучера.
"Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - подытожила Венедиктова.
- 19 февраля Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому спецназовцы "Омеги" Владимиру Косенко в виде домашнего ареста и обязал носить электронным браслетом.
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