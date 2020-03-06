"Что стало причиной для высказывания секретаря СНБО о коронавирусе?", - в китайском посольстве возмущены заявлением Данилова
6 марта, 2020, 17:00
Советник по вопросам прессы посольства КНР в Украине Дин Цзяньвeй возмущен заявлениями секретаря СНБО Алексея Данилова о возможном распространении коронавируса из лаборатории в городе Ухань
Об этом Дин Цзяньвeй написал в Facebook.
"Секретарь СНБО Данилов заявил, что эпидемия коронавируса произошла в результате" ... Такие заявления выглядят странно. Что стало причиной для высказывания секретаря СНБО о вирусе? Право на такие выводы и компетенция у международной комиссии ВОЗ по итогам ее работы в данном вопросе, но не у отдельного должностного лица какой-то страны, который заочно утверждает "Там есть город, откуда все пошло, - это Ухань", - написал советник посольства.
- Ранее Данилов заявил, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухане (Китай).
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