ПЦУ заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие
Об этом Митрополит Дмитрий Рудюк написал на странице в Facebook.
"В последние дни распространяется немало информации о том, как верующим обращаться в церкви во время богослужений и особенно причастия Святых Христовых Тайн в час сильных испытаний по распространению короновируса. Предупреждаю вас от того, что всякое пренебрежение к страшным животворческим Телам и Крови Господних, подаются с святой Чаше, придумывание всяких способов прочесть, которые отрицают традиционную форму причастия в Православной Церкви, или какие-то ограничения в причастии истинных Тела и Крови Господа Иисуса Христа является ничем иным, как пренебрежением, богохульством и отсутствием веры в Господа Иисуса Христа и Его Честных Тела и Крови ", - написал он.
По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.
В то же время митрополит призвал соблюдать другие рекомендации согласно гигиены и укрепления иммунитета.
- Напомним, что количество людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило 100 000 человек.
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