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Espreso.tvОбществоПЦУ заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие

ПЦУ заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие

Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирусом нельзя заразиться через причастие

Об этом Митрополит Дмитрий Рудюк написал на странице в Facebook.

"В последние дни распространяется немало информации о том, как верующим обращаться в церкви во время богослужений и особенно причастия Святых Христовых Тайн в час сильных испытаний по распространению короновируса. Предупреждаю вас от того, что всякое пренебрежение к страшным животворческим Телам и Крови Господних, подаются с святой Чаше, придумывание всяких способов прочесть, которые отрицают традиционную форму причастия в Православной Церкви, или какие-то ограничения в причастии истинных Тела и Крови Господа Иисуса Христа является ничем иным, как пренебрежением, богохульством и отсутствием веры в Господа Иисуса Христа и Его Честных Тела и Крови ", - написал он.

По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.

В то же время митрополит призвал соблюдать другие рекомендации согласно гигиены и укрепления иммунитета.

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