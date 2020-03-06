ПЦУ заявила, что коронавирусом нельзя заболеть через причастие

6 марта, 2020, 19:08

Украинская Православная Церковь заявила, что коронавирусом нельзя заразиться через причастие

Об этом Митрополит Дмитрий Рудюк написал на странице в Facebook.

"В последние дни распространяется немало информации о том, как верующим обращаться в церкви во время богослужений и особенно причастия Святых Христовых Тайн в час сильных испытаний по распространению короновируса. Предупреждаю вас от того, что всякое пренебрежение к страшным животворческим Телам и Крови Господних, подаются с святой Чаше, придумывание всяких способов прочесть, которые отрицают традиционную форму причастия в Православной Церкви, или какие-то ограничения в причастии истинных Тела и Крови Господа Иисуса Христа является ничем иным, как пренебрежением, богохульством и отсутствием веры в Господа Иисуса Христа и Его Честных Тела и Крови ", - написал он.

По его словам, традиционное причастие, во время которого верующие пьют вино из одной ложки не способствует распространению вируса. Он призвал не сеять панику среди людей и не придумывать альтернативные способы причащения.

В то же время митрополит призвал соблюдать другие рекомендации согласно гигиены и укрепления иммунитета.