Россияне на Донбассе били из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов, ранены трое бойцов ООС

6 марта, 2020, 07:25

В четверг, 5 марта, российские войска на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы вблизи населенного пункта Авдеевка с миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, а также из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы обстреляли украинские позиции рядом с Зайцевым из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из миномета калибра 120 мм, в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82-мм; вблизи Новозвановки - из противотанкового ракетного комплекса; рядом с Луганским - из станкового противотанкового гранатомета, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты обстреляли участок разведения №3 из стрелкового оружия.

4 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение, еще двое - боевые поражения.