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Espreso.tvОбществоФранцузский депутат попал в реанимацию с коронавирусом

Французский депутат попал в реанимацию с коронавирусом


фото: reuters
Во Франции депутат Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейцер заразился коронавирусом

Как сообщает France Bleu , 68-летний парламентарий госпитализирован в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

Тест подтвердил наличие у Рейцера коронавируса.

Кроме депутата, коронавирус обнаружили у работника буфета в парламенте. Сейчас он находится на домашнем карантине.

Всего во Франции обнаружено 423 случая заражения коронавируса, семь человек умерли.

В мире зафиксировано более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальный исход во всем мире зафиксирован в 3348 случаях.

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