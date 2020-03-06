Французский депутат попал в реанимацию с коронавирусом
6 марта, 2020, 11:04
Во Франции депутат Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейцер заразился коронавирусом
Как сообщает France Bleu , 68-летний парламентарий госпитализирован в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.
Тест подтвердил наличие у Рейцера коронавируса.
Кроме депутата, коронавирус обнаружили у работника буфета в парламенте. Сейчас он находится на домашнем карантине.
Всего во Франции обнаружено 423 случая заражения коронавируса, семь человек умерли.
В мире зафиксировано более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальный исход во всем мире зафиксирован в 3348 случаях.
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