Французский депутат попал в реанимацию с коронавирусом

6 марта, 2020, 11:04

Во Франции депутат Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейцер заразился коронавирусом

Как сообщает France Bleu , 68-летний парламентарий госпитализирован в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

Тест подтвердил наличие у Рейцера коронавируса.

Кроме депутата, коронавирус обнаружили у работника буфета в парламенте. Сейчас он находится на домашнем карантине.

Всего во Франции обнаружено 423 случая заражения коронавируса, семь человек умерли.

В мире зафиксировано более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальный исход во всем мире зафиксирован в 3348 случаях.