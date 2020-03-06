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Espreso.tvОбществоЕвровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса

Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса


фото: eurovision.tv
В связи со вспышкой коронавируса проведение конкурса Евровидение 2020 в Нидерландах под угрозой срыва

Об этом сообщает Billboard.

Так, представители Европейского вещательного союза, международного организатора конкурса, не будут присутствовать на встрече делегатов Евровидения из 41 страны-участницы 9 марта из-за запрета на поездки, который был введен после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус.

"Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал влияния коронавируса на конкурс", - отметили в организации.

Также отмечается, что в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то будут приняты альтернативные меры ".

  • Напомним, что количество людей, заразившихся коронавирусом по всему миру, превысило 100 000 человек.
  • В Нидерландах официально подтверждены более 80 случаев заболевания коронавирусом.
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