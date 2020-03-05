Если удовлетворить интересы Коломойского и путиноидов, то Украина окажется под ударом, - Арьев

Об этом он рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV .

"Все смотрели сериал "Слуга народа"? Я не смотрел, но, видимо, посмотрю. Все, что происходит оно как-то повторяется в реальности. Он проходит те же этапы. Вот сейчас этап, когда Голобородько стоит с представителем МВФ и говорит:" Идите вы в ж*пу". То, что произошло и вчера и сегодня - это был тот эпизод, где Голобородько говорит такую фразу и бросает бумаги. То, что Уманского назначили министром финансов и убрали Маркарову, то, что,несмотря на все заявления наших западных партнеров и предостережения, выразили недоверие генпрокурору, собственно, приведет к тому, чего хочет группа олигархов, в частности, во главе с Коломойским и путинята, путиноиды, какие есть из фракции "Слуга народа" и вся фракция "ОПЗЖ". Они хотят проводить политику изоляционизма Украины", - заявил Арьев.

По его словам, эта политика выгодна только Кремлю. Украина окажется с ним один на один, а Запад разочаруется и закроет сотрудничество с МВФ. А после прекращения сотрудничества с МВФ уйдут и инвесторы, и те, кто вкладывали облигации внутреннего государственного займа.

"А это приведет к падению валюты, плюс накладывается экономический кризис, который надвигается. Без помощи и сотрудничества с МВФ будет просто коллапс. И в этом коллапсе, оказывается, есть те, кто могут очень классно выиграть на дефолте. Помните, Коломойский когда говорил, что "дефолт - это неплохо". Если удовлетворить интересы Коломойского и путиноидов сегодня, то мы поставим Украину под удар", - добавил Арьев.