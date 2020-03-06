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Espreso.tvОбществоЦены на нефть упали до минимума с 2017 года

Цены на нефть упали до минимума с 2017 года


фото: reuters
Ожидание относительно решения ОПЕК + по снижению объемов добычи нефти снизило цену нефти Brent до минимума с июля 2017 года

Об этом сообщает Лига. Бизнес со ссылкой на данные Investing.com.

По состоянию на 8:30 по киевскому времени, цена нефти Brent снизилась до 49,57 доллара за баррель, а стоимость нефти марки WTI опустилась до 45,52 доллара за баррель.

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