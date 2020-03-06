Цены на нефть упали до минимума с 2017 года

6 марта, 2020, 15:18

Ожидание относительно решения ОПЕК + по снижению объемов добычи нефти снизило цену нефти Brent до минимума с июля 2017 года

Об этом сообщает Лига. Бизнес со ссылкой на данные Investing.com.

По состоянию на 8:30 по киевскому времени, цена нефти Brent снизилась до 49,57 доллара за баррель, а стоимость нефти марки WTI опустилась до 45,52 доллара за баррель.