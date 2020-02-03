Коронавирус: Fitch предполагает падение цен на нефть ниже $ 50
Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch, передает РБК-Украина.
Масштаб перенасыщения рынка будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК + при необходимости корректировать уровни добычи.
Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.
Влияние коронавируса на внутреннее потребление нефти в Китае зависит от того, насколько быстро транспортная система и промышленная активность вернутся к нормальному уровню.
Если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в первом полугодии, что может привести к краткосрочному давлению на цены на нефть. В то же время, считают аналитики, политика ОПЕК + сдерживания добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делает длительный спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии. Однако ОПЕК + может потребоваться дальнейшее сокращение добычи, если вспышка продлится несколько месяцев.
Цены на нефть находятся под давлением с начала вспышки коронавируса, а нефть марки Brent упала с чуть менее $ 70 за баррель в начале января до примерно $ 56 долларов за баррель.
- Китайские биржи обвалились на 9% из-за коронавируса.
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