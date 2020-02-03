Коронавирус: Fitch предполагает падение цен на нефть ниже $ 50

3 февраля, 2020, 19:36

Коронавирус из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае распространения

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch, передает РБК-Украина.

Масштаб перенасыщения рынка будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК + при необходимости корректировать уровни добычи.

Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Влияние коронавируса на внутреннее потребление нефти в Китае зависит от того, насколько быстро транспортная система и промышленная активность вернутся к нормальному уровню.

Если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в первом полугодии, что может привести к краткосрочному давлению на цены на нефть. В то же время, считают аналитики, политика ОПЕК + сдерживания добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делает длительный спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии. Однако ОПЕК + может потребоваться дальнейшее сокращение добычи, если вспышка продлится несколько месяцев.

Цены на нефть находятся под давлением с начала вспышки коронавируса, а нефть марки Brent упала с чуть менее $ 70 за баррель в начале января до примерно $ 56 долларов за баррель.