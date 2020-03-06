 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБританская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса


фото: reuters
Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями из-за коронавируса

Об этом сообщается на сайте компании.

Авиакомпания обанкротилась после помощи консорциума Connect Airways, который инвестировал более £135 млн (6 млрд гривень).

Flybe осуществляла рейсы между 85 городами в Европе и обслуживала 38% внутренних перелетов в Великобритании.

Ежегодно компания перевозила около 8 млн пассажиров.

В мире зафиксировано более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальный исход во всем мире зафиксировано в 3348 случаях.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

6 марта, 2020 пятница

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать