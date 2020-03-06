Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса
6 марта, 2020, 11:35
Британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями из-за коронавируса
Об этом сообщается на сайте компании.
Авиакомпания обанкротилась после помощи консорциума Connect Airways, который инвестировал более £135 млн (6 млрд гривень).
Flybe осуществляла рейсы между 85 городами в Европе и обслуживала 38% внутренних перелетов в Великобритании.
Ежегодно компания перевозила около 8 млн пассажиров.
В мире зафиксировано более 98 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальный исход во всем мире зафиксировано в 3348 случаях.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-