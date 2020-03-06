АМКУ разрешил концессию еще одного украинского порта - Херсон

6 марта, 2020, 09:57

Антимонопольный комитет разрешил украинско-швейцарскому ООО "Рисоил Херсон" концессию морского порта Херсон

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте выполнения стивидорных работ составляет около 2%. Учитывая, что концессия не влечет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что украинское ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" и швейцарская компания "Risoil SA", которые под конкурс объединились в ООО "Рисоил Херсон", планируют осуществить инвестиции в размере 215 730 000 грн.