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Espreso.tvОбществоАМКУ разрешил концессию порта Ольвия инвестором из Катара

АМКУ разрешил концессию порта Ольвия инвестором из Катара

Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals провести концессию морского порта Ольвия

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

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