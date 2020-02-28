АМКУ разрешил концессию порта Ольвия инвестором из Катара
28 февраля, 2020, 11:11
Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals провести концессию морского порта Ольвия
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.
- Напомним, в конце января морской порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию катарской компании "QTerminals". Государство рассчитывает получить от сделки 3,4 млрд грн за 5 лет.
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