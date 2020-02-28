АМКУ разрешил концессию порта Ольвия инвестором из Катара

28 февраля, 2020, 11:11

Антимонопольный комитет разрешил катарской компании QTerminals провести концессию морского порта Ольвия

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.