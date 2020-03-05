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Espreso.tvСпортЗозуле пришлось извиняться за интервью о коммунистах и геях

Зозуле пришлось извиняться за интервью о коммунистах и геях


фото: Getty Images
Украинский футболист испанского "Альбасете" Роман Зозуля извинился за слова, что фаны вслед за коммунистом обзовут его геем

Видеообращение Зозули обнародовал канал "Альбасете" в YouTube.

В нем украинский футболист извинился за то что заявил в интервью, что враждебно настроенные к нему фаны "Райо Вальекано", которые называли его коммунистом, вскоре обзовут его геем.

"Хочу извиниться перед людьми, которые почувствовали себя униженными или оскорбленными моим словам. Я не хотел вас унизить или оскорбить, но, к сожалению, эти слова очень часто слышать на футбольных полях. Их нужно убрать по футболу, убрать из спорта. Каждый человек выбирает свой путь в жизни и как его прожить. я никогда в жизни не говорил, что я против чего-то. Не хотел никого обидеть. Всем здоровья, добра и побольше улыбок ", - сказал Зозуля.

 

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