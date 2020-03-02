Скоро назовут геем: Зозуля отреагировал на выкрики испанских фанов, которые назвали его коммунистом
Об этом сообщает FootballHub.
Ультрас мадридского клуба скандировали "Зозуля - коммунист" 29 февраля во время матча второго дивизиона чемпионата Испании между "Альбасете" и "Райо Вальекано", который завершился вничью 1: 1.
"Когда все начиналось, я был фашистом. Затем они начали вскрывать мой фейсбук, и я стал нацистом, недавно я стал расистом, и сегодня я не слышал, но мне сказали, что кричали: "коммунист". Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон - это гей по испански. я уже жду этого", - сказал Зозуля.
Матч первого круга между "Райо Вальекано" и "Альбасете" было прервано после первого тайма, поскольку мадридские фанаты скандировали оскорбительные лозунги в адрес Зозули и называли его нацистом.
Федерация футбола Испании оштрафовала "Райо" на 18 тыс. евро и закрыла часть трибун на два ближайших домашних матча.
- Напомним, 15 декабря 2020 г. игру "Альбасете" против "Райо Вальекано" остановили после первого тайма из-за травли фанов в адрес Зозули.
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