Задержанный в Борисполе водитель, наехавший на полицейского, оказался террористом "Оплота", - СМИ

5 марта, 2020, 17:54

Задержанный в Борисполе водитель, угрожавший себя застрелить, находится в базе розыска МВД с июля 2018 года

Об этом сообщает ТСН.

"Задержанный - 44-летний Зураб Тавберидзе. Согласно базе розыска МВД, мужчина обвиняется в незаконном завладении транспортными средствами (ст.289 ч.2 УК) и суд дал разрешение на его задержание с целью привода", - говорится в сообщении.

Согласно данным базы центра Миротворец , до оккупации РФ части Донбасса он специализировался на угонах автомобилей.