Задержанный в Борисполе водитель, наехавший на полицейского, оказался террористом "Оплота", - СМИ
Об этом сообщает ТСН.
"Задержанный - 44-летний Зураб Тавберидзе. Согласно базе розыска МВД, мужчина обвиняется в незаконном завладении транспортными средствами (ст.289 ч.2 УК) и суд дал разрешение на его задержание с целью привода", - говорится в сообщении.
Когда началось вторжение русских террористов, Тавберидзе вместе со своей бандой занялись разбойными нападениями в Донецке, Макеевке и Енакиево.
В мае 2014 года группировка разграбила инкассаторский автомобиль ПриватБанка, завладев деньгами на общую сумму около 1,5 млн гривен, а также совершила нападение на АЗС Авис, украв 25 тонн ГСМ.
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Напомним, в Борисполе задержали мужчину, который наехал на полицейского, а затем угрожал себя застрелить.
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