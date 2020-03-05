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Espreso.tvОбществоЗадержанный в Борисполе водитель, наехавший на полицейского, оказался террористом "Оплота", - СМИ

Задержанный в Борисполе водитель, наехавший на полицейского, оказался террористом "Оплота", - СМИ


фото: npu.gov.ua
Задержанный в Борисполе водитель, угрожавший себя застрелить, находится в базе розыска МВД с июля 2018 года

Об этом сообщает ТСН.

"Задержанный - 44-летний Зураб Тавберидзе. Согласно базе розыска МВД, мужчина обвиняется в незаконном завладении транспортными средствами (ст.289 ч.2 УК) и суд дал разрешение на его задержание с целью привода", - говорится в сообщении.

Согласно данным базы центра Миротворец, до оккупации РФ части Донбасса он специализировался на угонах автомобилей.

Когда началось вторжение русских террористов, Тавберидзе вместе со своей бандой занялись разбойными нападениями в Донецке, Макеевке и Енакиево.

В мае 2014 года группировка разграбила инкассаторский автомобиль ПриватБанка, завладев деньгами на общую сумму около 1,5 млн гривен, а также совершила нападение на АЗС Авис, украв 25 тонн ГСМ.

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  • Напомним, в Борисполе задержали мужчину, который наехал на полицейского, а затем угрожал себя застрелить.

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