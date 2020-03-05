Наехал на полицейского, а потом угрожал застрелиться: в Борисполе задержали злоумышленника

5 марта, 2020, 16:52

В Борисполе задержали мужчину, который перед этим наехал на полицейского

Об этом сообщает пресс-служба полиции Борисполя.

"Утром бориспольские патрульные получили ориентировку: из столицы в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского. Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентировке и подал требование об остановке. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения. Стражи порядка приняли решение ограничить движение транспорта. Путем блокирования улицы Киевской Путь автомобиль был остановлен", - говорится в сообщении.

Нарушитель никого не подпускал, угрожал застрелить себя из предмета, похожего на оружие. Впоследствии он был задержан работниками КОРДа.

Во время преследования указанного водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы. Два служебных автомобиля получили механические повреждения.

Обстоятельства происшествия выясняются.