Наехал на полицейского, а потом угрожал застрелиться: в Борисполе задержали злоумышленника
Об этом сообщает пресс-служба полиции Борисполя.
"Утром бориспольские патрульные получили ориентировку: из столицы в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского. Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентировке и подал требование об остановке. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения. Стражи порядка приняли решение ограничить движение транспорта. Путем блокирования улицы Киевской Путь автомобиль был остановлен", - говорится в сообщении.
Нарушитель никого не подпускал, угрожал застрелить себя из предмета, похожего на оружие. Впоследствии он был задержан работниками КОРДа.
Во время преследования указанного водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы. Два служебных автомобиля получили механические повреждения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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