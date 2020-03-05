 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНаехал на полицейского, а потом угрожал застрелиться: в Борисполе задержали злоумышленника

Наехал на полицейского, а потом угрожал застрелиться: в Борисполе задержали злоумышленника


фото: Поліція Борисполя
В Борисполе задержали мужчину, который перед этим наехал на полицейского

Об этом сообщает пресс-служба полиции Борисполя.

"Утром бориспольские патрульные получили ориентировку: из столицы в направлении города движется автомобиль Honda Accord черного цвета, водитель которого совершил наезд на полицейского. Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентировке и подал требование об остановке. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения. Стражи порядка приняли решение ограничить движение транспорта. Путем блокирования улицы Киевской Путь автомобиль был остановлен", - говорится в сообщении.

Нарушитель никого не подпускал, угрожал застрелить себя из предмета, похожего на оружие. Впоследствии он был задержан работниками КОРДа.

Во время преследования указанного водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы. Два служебных автомобиля получили механические повреждения.

Обстоятельства происшествия выясняются.

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать