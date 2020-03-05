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Espreso.tvОбществоЗа февраль международные резервы Украины выросли на $330 млн, - НБУ

За февраль международные резервы Украины выросли на $330 млн, - НБУ


фото: reuters
Размер международных резервов Украины за февраль 2020 года вырос на 1,3% (на 329,75 млн долларов) на 1 марта составил $26 622, 82 млн

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на данные Нацбанка.

С начала года размер международных резервов вырос на $1,321 млрд (на 5,2%).

Напомним, на начало февраля международные резервы составили $26,3 млрд, что стало рекордным показателем с ноября 2012 года.

В течение февраля НБУ купил на межбанке валюты на $734 млн и продал на $45 млн , чистая покупка - $689 млн долларов. По данным НБУ, по состоянию на сегодня 84% от объема резервов размещены в ценные бумаги с высоким международным рейтингом.

 

 

 

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