Международные резервы Украины достигли максимума с 2012 года, - НБУ
Международные резервы Украины достигли $26,3 млрд, сообщает пресс-служба Нацбанка .
Этот показатель является самым высоким с ноября 2012 года.
Увеличение резервов в НБУ объяснили успешным размещением еврооблигаций и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.
Так, в январе правительство разместило ОВГЗ на 1,25 млрд евро в конце января. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено $656,1 млн, из которых $602,2 млн было уплачено по облигациям внутреннего государственного займа, уточнили в НБУ.
В Нацбанке подчеркнули, что такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта. Это является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
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