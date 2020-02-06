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Espreso.tvОбществоМеждународные резервы Украины достигли максимума с 2012 года, - НБУ

Международные резервы Украины достигли максимума с 2012 года, - НБУ


фото: reuters
На начало февраля международные резервы Украины выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года

Международные резервы Украины достигли $26,3 млрд, сообщает пресс-служба Нацбанка .

Этот показатель является самым высоким с ноября 2012 года.

Увеличение резервов в НБУ объяснили успешным размещением еврооблигаций и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.

Так, в январе правительство разместило ОВГЗ на 1,25 млрд евро в конце января. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено $656,1 млн, из которых $602,2 млн было уплачено по облигациям внутреннего государственного займа, уточнили в НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта. Это является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.


 

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