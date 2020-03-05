В Украине заработал еще один спортивный канал
5 марта, 2020, 16:13
Ирландская компания Setanta Sports запустила свой второй спортивный телеканал в Украине.
Об этом сообщает Mediasat.
Телеканал Setanta Sports+ уже доступен в сетях более 30 операторов. Его можно смотреть, используя различные платформы - кабельные сети, IPTV, ОТТ.
Также компания ведет переговоры с одним из спутниковых провайдеров.
Setanta Sports+ планирует в большом объеме транслировать теннисные турниры, матчи НБА, НХЛ, футбольные чемпионаты и Формулу-1.
- Спортивный телеканал Setanta Sport ирландского медиахолдинга стартовал в Украине 1 августа 2019 года.
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