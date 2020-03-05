В метро Киева запускают 4G интернет

5 марта, 2020, 08:43

В четверг, 5 марта, в столичном метрополитене проведут демонстрационный запуск стандарта интернет 4G

Об этом Укринформу сообщили в пресс служба мобильного оператора lifecell.

"Демонстрационный запуск 4G в Киевском метро состоится 5 марта, на станции" Академгородок ", - говорится в сообщении.

На мероприятии будут присутствовать СЕО и представители большой тройки мобильных операторов: Киевстар, Vodafone Украины и lifecell, а также советник городского головы Максим Бахматов, представители Киевского метрополитена и Huawei.

Во время презентации пассажиров проинформируют о деталях развертывания стандарта 4G в киевской подземке, планы запуска на всех станциях и о трудностях, с которыми сталкиваются операторы при реализации проекту. Желающие смогут протестировать скоростной мобильный интернет под землей на собственных смартфонах.