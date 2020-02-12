КГГА обещает запустить 4G-интернет на 8 станциях метро Киева уже в марте
12 февраля, 2020, 16:44
На март 2020 года запланировано внедрение 4G интернета на восьми станциях киевского метро, а в конце 2020 - начале 2021 года он должен появиться на всех станциях и тоннелях
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В марте запланирован старт 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь".
"Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - заявил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.
По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном. Операторами была предоставлена необходимая техническая документация.
- Бахматов рассказал план введения 4G в Киевском метро.
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