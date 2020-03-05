В Китае показали процесс утилизации медицинских отходов из больниц Уханя
5 марта, 2020, 14:38
В китайском городе Ухань показали процесс утилизации медицинских отходов после контактов с зараженными коронавируса
Как сообщает Синьхуа , процесс утилизации поручили компании Wuhan Beihu Yunfeng Environmental Protection Technology.
-За высокого риска заражения отходы медицинского происхождения нельзя утилизировать тем же способом, что и обычные промышленные отходы.
Специалисты применяют особый способ загрузки, при котором отходы помещаются в барабанную печь и сжигаются при температуре 800-1000 градусов. Шлак удаляется, а дым перед выбросом очищается до установленной нормы.
Таким образом, утилизация медицинских отходов из всех больниц Уханя является безвредной.
Согласно последним данным, количество зараженных коронавируса COVID-19 во всем мире приблизилось к 95 000. Более 3 тысяч человек умерли.
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