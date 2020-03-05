УЕФА запускает летнюю Лигу чемпионов

5 марта, 2020, 12:07

УЕФА планирует в 2021 году запустить летнюю Лигу чемпионов, в которой сыграют европейские топ-клубы

Об этом сообщает Daily Mail .

По данным издания, УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года. Его создадут на основе товарищеского Международного кубка чемпионов, который проводится с 2013 года.

В УЕФА хотят придать новому турнира официальный статус. Планируется проведение квалификации, группового раунда и плей-офф. Проект соревнований был представлен уже ряде английских клубов. "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" уже дали свое согласие и назвали суммы, которые они хотели бы получить за участие в летней Лиге чемпионов.

Компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов.