УЕФА запускает летнюю Лигу чемпионов
Об этом сообщает Daily Mail .
По данным издания, УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года. Его создадут на основе товарищеского Международного кубка чемпионов, который проводится с 2013 года.
В УЕФА хотят придать новому турнира официальный статус. Планируется проведение квалификации, группового раунда и плей-офф. Проект соревнований был представлен уже ряде английских клубов. "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" уже дали свое согласие и назвали суммы, которые они хотели бы получить за участие в летней Лиге чемпионов.
Компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов.
- Напомним, в января 2020 года стало известно, что УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов , чтобы увеличить количество матчей между европейскими топ-клубами.
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