УЕФА готовит революционную реформу Лиги чемпионов
Об этом сообщает The Times .
УЕФА планирует увеличить количество матчей на первом раунде турнира и сделать 8 групп по 6 команд, или 6 групп по 6 команд, чтобы добавить в расписание по 4 дополнительные игры. Сейчас команды соревнуются в 8-ми группах по 4 команды.
В качестве альтернативы рассматривается введение второго группового этапа с участием 8-х четвертьфиналистов, разделенных на 2 группы по 4 команды, которые будут определять полуфиналистов.
Издание предполагает, что новый формат понравится таким клубам как "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнатйед" и "Тоттенхэм", поскольку увеличение количества матчей в Лиге чемпионов приведет к росту доходов.
В то же время, остальные английских клубов выступают против реформы, поскольку из-за нее придется вносить изменения в календарь внутренних соревнований, который сейчас и так перенасыщен. В частности, клубы, участвующие в Лиге чемпионов могут быть освобождены от участия в Кубке Англии.
- Напомним, в апреле 2019 Европейская ассоциация клубов предложила реформировать Лигу чемпионов и создать в турнире несколько дивизионов.
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