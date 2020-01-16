УЕФА готовит революционную реформу Лиги чемпионов

16 января, 2020, 14:47

УЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов, чтобы увеличить количество матчей между европейскими топ-клубами

Об этом сообщает The Times .

УЕФА планирует увеличить количество матчей на первом раунде турнира и сделать 8 групп по 6 команд, или 6 групп по 6 команд, чтобы добавить в расписание по 4 дополнительные игры. Сейчас команды соревнуются в 8-ми группах по 4 команды.

В качестве альтернативы рассматривается введение второго группового этапа с участием 8-х четвертьфиналистов, разделенных на 2 группы по 4 команды, которые будут определять полуфиналистов.

Издание предполагает, что новый формат понравится таким клубам как "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнатйед" и "Тоттенхэм", поскольку увеличение количества матчей в Лиге чемпионов приведет к росту доходов.

В то же время, остальные английских клубов выступают против реформы, поскольку из-за нее придется вносить изменения в календарь внутренних соревнований, который сейчас и так перенасыщен. В частности, клубы, участвующие в Лиге чемпионов могут быть освобождены от участия в Кубке Англии.