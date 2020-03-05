Трамп посоветовал Элизабет Уоррен снять кандидатуру в пользу Сандерса

5 марта, 2020, 14:26

Президент США, республиканец Дональд Трамп прокомментировал ход праймериз во время вчерашнего супервторника у соперников из темократичного лагеря

Об этом сообщает NBC News.

В частности, он обвинил Элизабет Уоррен в том, что она отобрала голоса в Берне Сандерса. Трамп порекомендовал Уоррен снять свою кандидатуру

"Если бы она поддержала Берне, ситуация бы сейчас была другой", - отметил глава Белого дома.

Напомним, на праймериз Демократической партии США, которые прошли в так называемый "супервторник", лидирует бывший вице-президент Джо Байден.

Байден победил в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Мэн, Миннесота и Массачусетс.

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.

Трамп безоговорочно победил на праймериз республиканцев.