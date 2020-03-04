"Супервторник" в США: на праймериз демократов лидирует Байден

4 марта, 2020, 08:47

Согласно прогнозам, на праймериз Демократической партии, прошедших в так называемый "супервторник", лидирует бывший вице-президент Джо Байден

Об этом сообщает DW.

Байден победил в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс.

Его соперник, сенатор Берни Сандерс, одержал победу в Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.

Кокусы в Американском Самоа выиграл миллиардер Майкл Блумберг.

Предыдущие внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах.

Праймериз демократов будут проходить в начале июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле.

У республиканцев же безоговорочную победу в "супервторник" одержал действующий президент Дональд Трамп.

Он поблагодарил Twitter избирателям в Теннесси, Массачусетсе, Оклахоме, Алабаме, Северной Каролине, Вермонте и Мэне. Кроме того, Трамп победил в Юте, Колорадо и Арканзасе.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.