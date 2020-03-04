"Супервторник" в США: на праймериз демократов лидирует Байден
Об этом сообщает DW.
Байден победил в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс.
Его соперник, сенатор Берни Сандерс, одержал победу в Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.
Кокусы в Американском Самоа выиграл миллиардер Майкл Блумберг.
Предыдущие внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах.
Праймериз демократов будут проходить в начале июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле.
У республиканцев же безоговорочную победу в "супервторник" одержал действующий президент Дональд Трамп.
Он поблагодарил Twitter избирателям в Теннесси, Массачусетсе, Оклахоме, Алабаме, Северной Каролине, Вермонте и Мэне. Кроме того, Трамп победил в Юте, Колорадо и Арканзасе.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
- Представитель Демократической партии США Пит Буттиджич, который отказался от участия в выборах президента 2020 года, заявил о поддержке бывшего вице-президента Джо Байдена.
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